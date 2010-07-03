Фильм "Дылда" получил главный приз Женевского кинофестиваля

Фильм "Дылда" завоевал главный приз Женевского кинофестиваля
Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале, сообщается на сайте фестиваля.
Картину отметили в номинации среди полнометражных лент. Всего в конкурсной программе было представлено 55 лент.
"Это очень сильная картина от весьма молодого режиссера, который обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене", – заявили судьи конкурса, подчеркнув, что это "настоящее произведение искусства о скорби и восстановлении".
Кроме того, на ХХV Женевском международном кинофестивале выбрали лучшие ленты среди короткометражных фильмов, телесериалов и трансмедийных работ.
"Дылда" – вторая режиссерская работа Балагова. Картина рассказывает о жизни девушек, возвращающихся в послевоенный Ленинград в 45-м году. Главные роли исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина и Ксения Кутепова.
Фильм также будет выдвинут от России на соискание престижной американской премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", заявил продюсер ленты Александр Роднянский. Картина была отобрана путем голосования Российского оскаровского комитета.
Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994).
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