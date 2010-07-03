В сценарии финального сезона "Игры Престолов" нашли объяснение резонансной сцене

Фото: кадр из сериала "Игра Престолов"

Одну из самых непонятных и резонансных сцен финального сезона телесериала "Игра Престолов" объяснили в отрывке из сценария. Речь идет об эпизоде, в котором Дейенерис Таргариен сжигает дотла уже захваченную крепость Королевская Гавань.

В описываемой сцене наследница Железного трона пролетает над павшим городом и замечает "внешние стены тронного зала, построенного ее предками". На окнах установлены знамена дома Ланнистеров, того самого рода, который, фактически, украл власть у героини.

Согласно сценарию, именно эта малозаметная деталь приводить Дейенерис в ярость, после чего та приказывает своему дракону полностью сжечь город. В огненном катаклизме погибают не только представители рода Ланнистеров, но и множество мирных жителей.

Поклонники телесаги в целом восприняли финальный сезон "Игры Престолов" противоречиво, отмечая нелогичность и необоснованность действий героев на протяжении шести эпизодов. Некоторые из них даже призывали переснять завершение эпического сериала. Тем не менее, "Игра Престолов" удостоилась премии Emmy в категории "Лучший драматический сериал".