Появилось видео с реакцией актеров "Игры престолов" на концовку сериала

В Сети появилось видео с реакцией актеров легендарной саги "Игры престолов" на концовку финального сезона сериала. Запись была опубликована в Twitter.

На кадрах Кит Харнигтон, сыгравший Джона Сноу, и Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис Таргариен, не могут сдержать эмоций после прочтения сценария. Актеры с грустной улыбкой пожимают плечами и даже хватаются за голову.

Kit and Emilia’s reaction at the last table read #GameOfThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/nGBHuHNrnf