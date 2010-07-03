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16:58

Появилось видео с реакцией актеров "Игры престолов" на концовку сериала

культура кино

16:58

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Фото: twitter.com/jorywea

В Сети появилось видео с реакцией актеров легендарной саги "Игры престолов" на концовку финального сезона сериала. Запись была опубликована в Twitter.

На кадрах Кит Харнигтон, сыгравший Джона Сноу, и Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис Таргариен, не могут сдержать эмоций после прочтения сценария. Актеры с грустной улыбкой пожимают плечами и даже хватаются за голову.


19 мая (в 04:00 20 мая по московскому времени) вышла последняя серия восьмого сезона "Игры престолов". Финальный эпизод вызвал волну негодования, как и предыдущие серии восьмого сезона. В Сети даже появилась петиция с требованием переснять полностью завершение сериала. Она быстро собрала больше миллиона подписей.

Сериал "Игра престолов" был создан по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон киносаги вышел в 2011 году. По словам экспертов, "Игра престолов" вошла в число наиболее дорогостоящих в истории американского телевидения. Она удостоилась 38 премий "Эмми".

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