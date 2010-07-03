Российские знаменитости поделились впечатлениями от финала "Игры престолов"

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Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев поделился с Москвой 24 впечатлениями от финала сериала "Игра престолов". По его словам, "ничего, кроме горечи от окончания целой эпохи" у него не осталось.

"Мы прожили с этим сериалом кто все восемь лет, кто как я – последние четыре года. Поэтому кто пишет, что финал и ему не понравился, – пусть попробует сделать лучше. Наверное, мы все ожидали чего-то иного, нафантазировали каждый свой финал", – предположил он.

При этом, по мнению Нагиева, по степени неожиданности концовка сериала превзошла все ожидания.

"Все, кого мы любили, вдруг начали помирать. Но в этом-то и гениальность. Гениальность даже в том, что петицию о переснятии финала подписало уже больше миллиона человек. Надо еще родить такой продукт, под которым подпишется больше миллиона человек", – сказал он.



Дмитрий Нагиев телеведущий и актер Огромное чувство благодарности за то, что создатели сериала сделали и чувство горечи, что это закончилось. Теперь эту душевную дыру надо будет чем-то заткнуть.

В свою очередь, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ", журналистка Тина Канделаки также отметила, что ей очень понравилась последний эпизод сериала.

"Мне многие говорили, что это полный провал, – вообще не провал. В последней серии пришло время платить за все свои ошибки, которые были допущены. И получать вознаграждение за те ошибки, которые не были допущены. Там очень умная и хитрая серия... Интересная с той точки зрения, что все ожидания, которые были, они рассыпались в пух и прах", – рассказала она.



Тина Канделаки генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ", журналистка С одной стороны, это фантастический сериал, но как бывает в таких утопиях – все про нас и про нашу жизнь. Мне очень понравился последний сезон и последний эпизод. Не бойтесь мертвых, бойтесь живых и бойтесь тех, кто рядом с вами, бойтесь тех, кто вас любит, потому что вы не знаете, в какой момент они вонзят вам нож в спину.

20 мая в 04:00 по московскому времени вышла последняя серия восьмого сезона "Игры престолов". Финальный эпизод вызвал волну негодования, как и предыдущие серии восьмого сезона. В Сети даже появилась петиция с требованием переснять полностью завершение культового сериала. Она уже собрала больше миллиона подписей.

В Москве показ финальной серии сериала прошел 20 мая на футбольном стадионе "РЖД Арена". Гости смогли посмотреть финальную серию на экране размером с четырехэтажный дом.

Сериал "Игра престолов" был создан по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон вышел в 2011 году. По словам экспертов, киносага вошла в число наиболее дорогостоящих в истории американского телевидения. Кроме того, она удостоилась 38 премий "Эмми".