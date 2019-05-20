Джордж Мартин рассказал о собственном финале "Игры престолов"

Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", которая стала основой сериала "Игра престолов", Джордж Мартин рассказал о собственном финале сериала. Об этом он написал в своем блоге.
"Как все это закончится? Я слышу, как люди спрашивают об этом. Такой же конец, как в сериале? Другой? Что ж... да. И нет. И да. И нет", – написал Мартин в своем блоге.
Мартин добавил, что ему осталось дописать две книги, их объем будет около трех тысяч страниц. При этом он уточнил, что если ему понадобится больше страниц, то он их добавит. Отмечается, что книга "Ветра Зимы" совсем скоро будет доступна для прочтения, а над рукописью "Грезы Весны" автор еще продолжает работать.
Деталей финала Мартин раскрывать не стал, однако написал, что в книгах есть персонажи, которые вообще никогда не появлялись на экране, и другие, которые погибли в сериале, но все еще живут в его книгах.
Ранее британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", отреагировала на требования фанатов переснять финал сериала. Она отметила, что не удивлена реакцией зрителей, поскольку зачастую люди заранее представляют себе финал сериала.
20 мая в 04:00 по московскому времени вышла последняя серия восьмого сезона "Игры престолов". Финальный эпизод вызвал волну негодования, как и предыдущие серии восьмого сезона. В Сети даже появилась петиция с требованием переснять полностью завершение культового сериала. Она уже собрала больше миллиона подписей.
Сериал "Игра престолов" был создан по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон вышел в 2011 году. По словам экспертов, киносага вошла в число наиболее дорогостоящих в истории американского телевидения. Кроме того, она удостоилась 38 премий "Эмми".
Тысячи москвичей посмотрели финальную серию "Игры престолов" на стадионе "РЖД Арена"
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