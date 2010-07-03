Телеканал HBO показал последнюю серию фэнтези "Игра престолов"
Фанаты "Игры престолов" попрощались с любимым сериалом: минувшей ночью на телеканале HBO показали последнюю серию саги.
В США 10 миллионов человек не пошли на работу, чтобы не пропустить развязку. Видеосервис HBO Go не выдержал нагрузок и у пользователей по всему миру возникли проблемы с просмотром.
Сбой из-за высокой нагрузки на серверы произошел также в сервисе "Амедиатека", который обладает эксклюзивными правами на показ сериала в России. В итоге финальная серия шоу вышла с опозданием на полтора часа. Серия стала доступна для просмотра в 5:39 по московскому времени.
Специалисты ВЦИОМ выяснили, сколько россиян не интересуются "Игрой престолов". Более 70 процентов опрошенных не смотрели сериал и даже не собираются начинать. В основном так отвечали люди в возрасте от 60 лет и старше.
Сериал "Игра престолов" был создан по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон вышел в 2011 году. По словам экспертов, киносага вошла в число наиболее дорогостоящих в истории американского телевидения. Кроме того, она удостоилась 38 премий "Эмми".
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