Телеканал HBO показал последнюю серию фэнтези "Игра престолов"

Фанаты "Игры престолов" попрощались с любимым сериалом: минувшей ночью на телеканале HBO показали последнюю серию саги.

В США 10 миллионов человек не пошли на работу, чтобы не пропустить развязку. Видеосервис HBO Go не выдержал нагрузок и у пользователей по всему миру возникли проблемы с просмотром.

Сбой из-за высокой нагрузки на серверы произошел также в сервисе "Амедиатека", который обладает эксклюзивными правами на показ сериала в России. В итоге финальная серия шоу вышла с опозданием на полтора часа. Серия стала доступна для просмотра в 5:39 по московскому времени.

Специалисты ВЦИОМ выяснили, сколько россиян не интересуются "Игрой престолов". Более 70 процентов опрошенных не смотрели сериал и даже не собираются начинать. В основном так отвечали люди в возрасте от 60 лет и старше.

Сериал "Игра престолов" был создан по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон вышел в 2011 году. По словам экспертов, киносага вошла в число наиболее дорогостоящих в истории американского телевидения. Кроме того, она удостоилась 38 премий "Эмми".

