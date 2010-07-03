Звезда "Игры престолов" отреагировала на требования переснять финал

Фото: кадр из телесериала "Игра престолов"

Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", отреагировала на требования фанатов переснять финал сериала. Об этом сообщает Deadline.

Она отметила, что не удивлена реакцией зрителей, поскольку зачастую люди заранее представляют себе финал сериала. А когда он не совпадает с ожиданиями, то поклонники сразу выражают свое негодование и начинают возмущаться.

"Все эти петиции и тому подобное – я думаю, что это неуважительно по отношению к съемочной группе, авторам и режиссерам, которые неустанно работали более 10 лет и в течение 11 месяцев снимали последний сезон", – сказала она.

20 мая в 04:00 по московскому времени вышла последняя серия восьмого сезона "Игры престолов". Финальный эпизод вызвал волну негодования, как и предыдущие серии восьмого сезона. В Сети даже появилась петиция с требованием переснять полностью завершение культового сериала. Она уже собрала больше миллиона подписей.

Сериал "Игра престолов" был создан по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон вышел в 2011 году. По словам экспертов, киносага вошла в число наиболее дорогостоящих в истории американского телевидения. Кроме того, она удостоилась 38 премий "Эмми".