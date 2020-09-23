Вдовиченков прокомментировал сообщения о заражениях COVID-19 на "Кинотавре"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Актер Владимир Вдовиченков заявил, что массового заражения коронавирусом на "Кинотавре" не было, передает "Газета.ру".

"Не знаю точно, кто конкретно, но кто-то привез коронавирус, не зная об этом. Но "Кинотавр", как мне кажется, это почти не задело. Даже если и есть какие-то единичные случаи", – сказал Вдовиченков.

Актер также заявил, что администрация кинофестиваля соблюдала все меры безопасности, о чем просила и гостей кинофестиваля. Вдовиченков отметил, что они пристально следили за соблюдением масочного режима.

"В плане безопасности все было организовано по высшему разряду – нельзя было шагу ступить, чтобы не попросили надеть маску, не продезинфицировали руки", – заявил актер.

Ранее СМИ сообщили, что у многих гостей "Кинотавра" была выявлена коронавирусная инфекция: COVID-19 был якобы диагностирован у режиссера Резо Гигинеишвили и члена жюри фестиваля Нигины Сайфуллаевой. Сами режиссеры эту информацию пока не комментировали.

Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 31,1 миллиона случаев коронавируса, свыше 962 тысяч человек скончались. В России выявлен 1 122 241 случай COVID-19, вылечились 923 699 человек, скончались 19 799.

