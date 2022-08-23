Глава киносети заявил о запрете показа российского кино в IMAX

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Западная компания IMAX запретила показывать на ее оборудовании в России даже отечественные фильмы. Об этом сообщил в интервью РБК гендиректор объединенной киносети "Формула кино/Синема парк" Алексей Васясин.

Он пояснил, что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата.

По его словам, российская сторона намерена пересмотреть условия, чтобы исключить возможность одностороннего ухода. Он подчеркнул, что по контракту IMAX обязаны здесь работать.

"Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд", – отметил Васясин.

Ранее сообщалось, что голливудские фильмы могут начать вновь показывать в российских кинотеатрах. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал, что для возвращения фильмов необходимо изменить российское законодательство и создать нового независимого дистрибутора. Голливудские фильмы могут вернуться в Россию и через параллельный импорт.

Также в "Ленфильме" признали невозможность импортозамещения в съемках кино. Там подчеркнули, что студия предоставляет свои павильоны и оборудования, а потребители предъявляют к качеству этих объектов высокие требования. Гендиректор киностудии Федор Щербаков рассказал, что сейчас есть необходимый объем импортной техники.

