Первую демозапись Дэвида Боуи выставят на торги

Фото: AP/File/Stephen Chernin
Первую демозапись с песней "I Never Dreamed" в исполнении 16-летнего Дэвида Боуи и группы The Konrads выставят на аукционе в сентябре 2018 года. Ее нашли среди старых вещей на чердаке дома одного из музыкантов.
Демо записали в 1963 году, ее обнаружил менеджер и барабанщик The Konrads Дэвид Хэдфилд. Раритет отыскался еще в 1990-е годы во время переезда. Запись лежала в старой хлебнице вместе с письмами и счетами.
Как рассказал Хэдфилд, демо попросил сделать Эрик Истон – агент группы, сотрудничавший также с Rolling Stones, сообщает Independent. Музыканты отобрали несколько инструментальных композиций и одну песню.
"Я выбрал песню "I Never Dreamed", так как она была самая сильная. Я также решил, что Дэвид сможет исполнить ее лучше всего. Поэтому эта запись стала первой, которую Дэвид исполнил 55 лет назад", – пояснил Хэдфилд.
Стартовая цена записи составит 10 тысяч фунтов стерлингов.
Легендарный британский музыкант Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года в возрасте 69 лет. Он долгое время боролся с раком печени, о чем знали только близкие друзья исполнителя.
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