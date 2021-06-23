Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

13:49

Сергей Сафронов рассказал о новом этапе борьбы с онкологией

культура

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" Сергей Сафронов начал этап лучевой терапии, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Многие справляются о моем здоровье. Спасибо им огромное, все спрашивают, как я. В общем, сегодня у меня следующий этап лечения, начинается лучевая. Я волнуюсь. Но со мной моя поддержка и опора. Так что, друзья мои, пожелайте мне удачи", – рассказал Сергей в ролике, опубликованном на его странице в Instagram.

О болезни иллюзиониста стало известно в марте. У него обнаружили онкологическое заболевание – лимфому Ходжкина. Рак удалось выявить после профилактического УЗИ щитовидной железы. Состояние лимфатических узлов пациента вызвало подозрения у врача, и он назначил дополнительные обследования.

Сейчас Сафронов борется с тяжелым заболеванием, и, прежде чем начать новый этап лечения, он уже прошел несколько курсов химиотерапии. Он лечится бесплатно в государственной клинике. Об этом признался сам Сергей, заметив, что не имеет "короны на голове" и не желает платить миллионы рублей за лекарства, одинаковые и в обычных, и в частных больницах.

Ранее специалисты в области онкологии назвали 15 симптомов, которые могут указывать на развитие рака в организме.

Какие перспективы развития ожидают сферу здравоохранения

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать