Сергей Сафронов рассказал о новом этапе борьбы с онкологией

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Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" Сергей Сафронов начал этап лучевой терапии, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Многие справляются о моем здоровье. Спасибо им огромное, все спрашивают, как я. В общем, сегодня у меня следующий этап лечения, начинается лучевая. Я волнуюсь. Но со мной моя поддержка и опора. Так что, друзья мои, пожелайте мне удачи", – рассказал Сергей в ролике, опубликованном на его странице в Instagram.



О болезни иллюзиониста стало известно в марте. У него обнаружили онкологическое заболевание – лимфому Ходжкина. Рак удалось выявить после профилактического УЗИ щитовидной железы. Состояние лимфатических узлов пациента вызвало подозрения у врача, и он назначил дополнительные обследования.

Сейчас Сафронов борется с тяжелым заболеванием, и, прежде чем начать новый этап лечения, он уже прошел несколько курсов химиотерапии. Он лечится бесплатно в государственной клинике. Об этом признался сам Сергей, заметив, что не имеет "короны на голове" и не желает платить миллионы рублей за лекарства, одинаковые и в обычных, и в частных больницах.

Ранее специалисты в области онкологии назвали 15 симптомов, которые могут указывать на развитие рака в организме.

