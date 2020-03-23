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Общество

01:09

Писатели и журналисты призвали увековечить память Лимонова

культура общество утраты город

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Журналисты и писатели призвали увековечить память коллеги и политика Эдуарда Лимонова, скончавшегося 17 марта.

Как сообщил РИА Новости писатель Игорь Молотов, общественность обратилась с письмом к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Он также рассказал, что с похоронами Лимонова 20 марта помогла главный редактор телеканала RT и агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

"Лимонов пошел по имперскому пути – поддержал Крым и русских, – подчеркнул Молотов. – Но мы не услышали от государства ничего".

Писатель считает, что "нацболы изрядно попортили крови у власти", однако "Крым нивелировал все противоречия Лимонов – Кремль".

Говоря о том, что писатель был похоронен "на генеральском Троекуровском кладбище", Молотов отметил, что "это был его протест, посмертный символ бунтарства".

Писатель Шаргунов рассказал о последнем разговоре с Лимоновым

Столичная комиссия по монументальному искусству ранее заявила, что готова рассмотреть предложение об увековечивании в городе памяти Лимонова.

Лимонов скончался 17 марта в возрасте 77 лет. Пресс-служба "Другой России", лидером которой он был, сообщила, что он умер из-за онкологического заболевания.

Писатель и политик, родился в 1943 году в Дзержинске Горьковской области. Он основал Национал-большевистскую партию (НБП, запрещена в России).

Написал более 30 романов, повестей и сборников рассказов. Мировую известность Лимонову принес роман "Это я – Эдичка" 1976 года. Был редактором газеты "Лимонка".

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