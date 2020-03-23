Писатели и журналисты призвали увековечить память Лимонова

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Журналисты и писатели призвали увековечить память коллеги и политика Эдуарда Лимонова, скончавшегося 17 марта.
Как сообщил РИА Новости писатель Игорь Молотов, общественность обратилась с письмом к председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Он также рассказал, что с похоронами Лимонова 20 марта помогла главный редактор телеканала RT и агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
"Лимонов пошел по имперскому пути – поддержал Крым и русских, – подчеркнул Молотов. – Но мы не услышали от государства ничего".
Писатель считает, что "нацболы изрядно попортили крови у власти", однако "Крым нивелировал все противоречия Лимонов – Кремль".
Говоря о том, что писатель был похоронен "на генеральском Троекуровском кладбище", Молотов отметил, что "это был его протест, посмертный символ бунтарства".
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Столичная комиссия по монументальному искусству ранее заявила, что готова рассмотреть предложение об увековечивании в городе памяти Лимонова.
Лимонов скончался 17 марта в возрасте 77 лет. Пресс-служба "Другой России", лидером которой он был, сообщила, что он умер из-за онкологического заболевания.
Писатель и политик, родился в 1943 году в Дзержинске Горьковской области. Он основал Национал-большевистскую партию (НБП, запрещена в России).
Написал более 30 романов, повестей и сборников рассказов. Мировую известность Лимонову принес роман "Это я – Эдичка" 1976 года. Был редактором газеты "Лимонка".
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