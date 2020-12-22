Игги Поп выпустил песню про коронавирус

Видео: youtube.com/Iggy Pop Official

Игги Поп выпустил новый трек Dirty little virus, посвященный коронавирусу и итогам уходящего года.

В песне музыкант сравнил COVID-19 с 19-летней девушкой, которая может убить. Также исполнитель выложил в Сеть минутное видео, где объяснил историю создания композиции.

"Мне хотелось написать текст, отражающий суть происходящего, а не что-то слишком эмоциональное или глубокое, моя работа здесь больше похожа на журналистику", – пояснил Игги Поп.

Накануне Пол Маккартни выпустил "карантинный" альбом. Музыкант записал пластинку в домашней студии во время карантина. Клип на одну из них – Find My Way – опубликован на его YouTube-канале.