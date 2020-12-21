Пол Маккартни выпустил "карантинный" альбом

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Один из создателей группы The Beatles Пол Маккартни выпустил свой новый альбом McCartney III, сообщает "Газета.ру".

Музыкант записал пластинку в домашней студии во время карантина. Клип на одну из них – Find My Way – опубликован на его YouTube-канале.

Маккартни признался, что каждый день начинал записывать инструмент, на котором придумал песню, и затем постепенно накладывал все слои. Он добавил, что занимался тем, что ему нравится, поэтому не ожидал, что в результате у него получится создать полноценный альбом.

Ранее Пол Маккартни опроверг информацию о том, что во время роспуска коллектива легендарной группы The Beatles все его участники ненавидели друг друга. Маккартни добавил, что The Beatles всегда были "семьей".

Группа The Beatles была основана в 1960 году в Ливерпуле. Ее называют одной из наиболее успешных групп прошлого столетия. В списке величайших исполнителей всех времен журнал Rolling Stone поставил "битлов" на первое место.

В 1970 году "Ливерпульская четверка" прекратила свое существование.