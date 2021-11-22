Волочкова выразила готовность спеть дуэтом с Наталией Орейро

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья
Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Москвой 24 рассказала, что с радостью бы спела дуэтом с уругвайской певицей Наталией Орейро.
Ранее Наталия Орейро рассказала, что хотела бы с кем-нибудь из российских исполнителей выступить дуэтом. Артистке дали посмотреть клипы певицы Ольги Бузовой и балерины Анастасии Волочковой. Уругвайка отметила, что они ей нравятся. Орейро также подчеркнула, что сейчас женщинам нужно проявлять солидарность и объединяться, поэтому она хотела бы спеть с Бузовой или Волочковой.
Какой именно будет песня – зажигательной или лирической, балерина пока не знает.
"Сначала нужно с Наталией поговорить, подумать, в каком ключе будет. Если действительно все серьезно, нужно встретиться и придумать концепцию такую, которая будет очень неординарной, чтобы это была не просто песня дуэтная, а опять же используя все мои балетные способности", – заключила Волочкова.
Ранее Владимир Путин присвоил Наталии Орейро российское гражданство. В ноябре в посольстве РФ певице вручили российский паспорт.
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