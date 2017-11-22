Место захоронения Хворостовского определят 23 ноября

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Место захоронения артиста Дмитрия Хворостовского определят в четверг, 23 ноября. Об этом сообщила министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.

"Пока организационно все решается, сейчас будем решать вместе с родственниками, но, скорей всего, он будет похоронен в Москве. Но завтра будет все понятно", − сказала она, отметив, что не располагает информацией о то, что прах певца может быть захоронен в двух городах − в Москве и Красноярске, передает ТАСС. Об этом ранее сообщил Иосиф Кобзон.

Свои соболезнования в связи с кончиной известного оперного певца уже высказал президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

22 ноября стало известно, что оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне в возрасте 55 лет. Эту информацию подтвердили близкие артиста. В 2015 году у Хворостовского обнаружили опухоль мозга, и с тех пор он боролся с заболеванием.

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