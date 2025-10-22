Форма поиска по сайту

22 октября, 16:04

Культура
Deadline: умерла автор слогана "В космосе никто не услышит твой крик"

Умерла автор слогана фильма "Чужой"

Фото: depositphotos/badboydt7

В возрасте 89 лет скончалась известный автор слоганов к голливудским фильмам Барбара Гипс. О ее кончине сообщило издание Deadline.

Гипс придумала фразу "В космосе никто не услышит твой крик" для рекламной кампании фильма Ридли Скотта "Чужой", а также десятки других запоминающихся слоганов. Она участвовала в продвижении таких лент, как "Крамер против Крамера", "Роковое влечение", "Силквуд", "Отчаянно ищу Сьюзан" и не только.

Слоган Гипс для "Чужого" неоднократно попадал в списки самых лучших рекламных кинофраз. Критик газеты New York Times Джанет Мэслин начала свою рецензию на триллер Скотта с признания, что захотела посмотреть кино благодаря фразе, которую использовали в рекламе.

