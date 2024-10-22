В Москве восстановили редкий предмет с коронации Николая II

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Специалисты закончили реставрацию уникального фаянсового бокала конца XIX века, фрагменты которого московские археологи нашли в 2023 году. В скором времени находку передадут в музей, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Фаянсовый бокал – это элемент царского подарка. Он шел в комплекте с глубокой и мелкой тарелками. Наградной набор посуды вручали тем, кто обеспечивал порядок во время коронационных мероприятий в Москве, посвященных восшествию на престол Николая II", – рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Отмечается, что бокал был произведен на фарфоровой фабрике Матвея Кузнецова, такой вывод можно сделать по вдавленному на донце клейму. На стенках артефакта изображен герб столицы, на котором расположена надпись "На память св. коронованiя". Кроме того, с правой стороны предмет украшает вензель императора Николая II, а с левой – императрицы Александры Федоровны.

Фрагменты находки были переданы в лабораторию на камеральную обработку, где их очистили от загрязнений и соединили в единую форму. Благодаря кропотливой работе реставраторов был собран уникальный сосуд конца XIX века, который по форме напоминает тюльпан.

Всего в ходе археологических работ в 4-м Крутицком переулке было обнаружено около 300 находок, которые относятся к XVIII и XIX векам, среди них – детские фарфоровые игрушки, посуда, а также декоративные интерьерные статуэтки.

Ранее археологи обнаружили на юго-востоке Сицилии остатки древнеримского поселения, датируемого II–IV веками нашей эры. Кроме жилых построек, археологи обнаружили колонны с росписями, фонтаны с мраморными бассейнами и фрагменты римской керамики с характерным красным покрытием.

