Актер Сергей Жигунов высказался о происшествии с Алеком Болдуином

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Актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Жигунов в беседе с Москвой 24 рассказал, что съемки фильмов довольно часто бывают травмоопасными.

Ранее стало известно, что американский актер Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" застрелил оператора. Используемый в качестве реквизита пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако в момент выстрела пуля или осколки задели режиссера и оператора картины. У первого оказалась повреждена ключица. Женщину-оператора доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти не смогли. Актера уже опросили правоохранительные органы и отпустили.





Сергей Жигунов актер, кинорежиссер, продюсер Съемки фильмов травмоопасны. Причем довольно сильно. Взрывы, выстрелы, фехтования приводят к тому, что возникают какие-то непросчитываемые ситуации. Понесла лошадь, кого-то ударили, что-то отлетело и так далее.

"Обычно, когда у нас стреляют в камеру, перед ней ставят специальное стекло, чтобы не повредить аппаратуру, оператора, и группа прячется. При этом накрывают специальной тканью всех, кто находится за камерой. Но здесь что-то из ряда вон выходящее", – подчеркнул Жигунов.

Он предположил, что если бы такое произошло в России, то, вероятно, возникли бы вопросы к пиротехнику, который зарядил пистолет. Актер признался, что у него на съемочной площадке тоже были опасные случаи. Один из таких произошел во время съемок фильма "Гардемарины, вперед!".

"На съемках первых "Гардемаринов" оператору Шейнину, который сзади меня бежал во время драки с Боярским, я, пронося шпагу над головой, поцарапал ухо, и потекла кровь", – рассказывает актер.





Сергей Жигунов актер, кинорежиссер, продюсер На съемках передачи "Великолепная семерка" я играл Бонда и попал в очень известного телевизионного оператора Фукса холостым выстрелом и посек ему лоб. Над камерой пролетели пороховые газы и несгоревшие частицы пороха.

Ранее сообщалось, что во время спектакля "Садко" в Большом театре погиб актер Евгений Кулеш. Его придавило декорацией, спасти артиста не удалось. Предположительно, он замешкался и не заметил, как сверху опускается рампа. Актеру якобы кричали об этом, но он не услышал, потому что было шумно.