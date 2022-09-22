Рома Зверь и Павел Деревянко снимутся в криминальной комедии "Сломя голову"

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис
Лидер группы "Звери" Рома Зверь и актеры Павел Деревянко, Егор Корешков, Владимир Битоков, Надежда Михалкова снимутся в криминальной комедии режиссера Евгений Григорьева "Сломя голову". Об этом сообщает ТАСС.
Главных героев сыграют Егор Корешков и Владимир Битоков. Фильм полностью снимут в Екатеринбурге. Премьера запланирована на 2023 год.
По сюжету, преподаватель античной литературы Андрей становится случайным свидетелем ограбления банка. Его жизнь кардинально изменит встреча с представившимся начальником службы безопасности Сергеем.
Григорьев назвал картину настоящей мужской историей. По его словам, сейчас многие занимаются историями женщин в тяжелых жизненных ситуациях, хотя на самом деле мужчины находятся в гораздо более уязвимом положении.
Ранее сообщалось, что документальный сериал "Дедлайн" будет доступен на платформе онлайн-кинотеатра Kion 1 октября. Проект направлен на разрушение стереотипов о возрасте и старшем поколении.
Главные герои – это обычные люди, добившиеся успеха в жизни, несмотря на возраст. Сюжет разворачивается в агентстве для моделей в преклонном возрасте.
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