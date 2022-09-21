Netflix представит сериал о пожаре в Нотр-Даме

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Стриминговый сервис Netflix представит мини-сериал, который посвятят пожару в соборе Парижской Богоматери во Франции. Об этом сообщает издание Collider.

Сериал будет носить название "Нотр-Дам". Картина расскажет несколько историй о двух специалистах пожарной безопасности, которые занимались тушением пламени в день трагедии. В проекте будут показаны не только моменты того инцидента. Например, в сериале расскажут историю женщины, которая столкнулась с разрушением здания и смертью матери одновременно.

Проект выйдет в доступ уже в октябре текущего года. В качестве режиссера сериала выступил Эрве Хадмар, главные роли исполнили актеры Кэролайн Пруст, Саймон Абкарян, Сандор Фунтек и Корентен Фила.

Ранее сообщалось, что Нотр-Дам после пожара вновь откроет свои двери для гостей в 2024 году. Возгорание три года назад длилось в католическом храме более 12 часов. Пламя обрушило шпиль собора, пострадала несущая конструкция.