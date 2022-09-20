Трейлер фильма с Брюсом Уиллисом опубликовали на YouTube

Видео: YouTube/Kinoman

Трейлер фильма режиссера Мэтта Эскандари "Под наблюдением", в главной роли которого снялся американский актер Брюс Уиллис, вышел на видеохостинге YouTube. Боевик стал одной из крайних для артиста работ.

По сюжету федеральному агенту поручили наблюдать за членом картеля по контрабанде оружия. Главному герою следует любой ценой защитить его, но в дом агента врываются наемники. Федерал решил нарушить установленные правила и связался с преступниками напрямую.

Картина "Под наблюдением" выйдет в прокат 23 сентября. Сценарий фильма написал Брэндон Стифер. Основных героев также сыграли актеры Кевин Диллон, Тексас Бэттл, Оливер Тревена и Шелби Кобб.

Ранее сообщалось, что Уиллис завершает карьеру из-за диагностированной афазии (расстройство речи. – Прим. ред.). Супруга актера заявила, что это тяжелое время для их семьи. Также она подчеркнула, что Уиллис ценят поддержку, которую им оказывают фанаты.