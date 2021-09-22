Продюсер "Чернобыля" назвал "мусором" обзоры BadComedian

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Продюсер фильма "Чернобыль" Александр Роднянский назвал обзоры BadComedian "мусором". Дискуссия развернулась в комментариях под одной из его публикаций в Instagram.

Негативное мнение о блогере BadComedian (Евгений Баженов) Роднянский высказал, отвечая на вопрос, смотрел ли он обзор, посвященный картине "Чернобыль".

"Я никогда не смотрю эти обзоры. Странно, любя кино и читая о нем хорошие книги, смотреть подобный мусор", – заявил продюсер.

В последующих комментариях Роднянский пояснил свои мысли. По его мнению, фильм является художественным произведением, а блог – площадкой для высказывания мнений. И мнение Евгения Баженова продюсеру неинтересно.

"Поверьте, я не против критики. Но мне неприятна реакция гопников", – подчеркнул Роднянский, добавив, что считает блогера некомпетентным и необразованным человеком.

Он также уточнил, что не возражает против того, что BadComedian высказывает свою точку зрения, а пользователи могут смотреть его блог, если не в состоянии мыслить самостоятельно.

Премьера картины российского актера и режиссера Данилы Козловского "Чернобыль", повествующей об аварии на Чернобылькой АЭС, состоялась на американском стриминговом сервисе Netflix 3 июня.

Обзор на фильм от BadComedian вышел 21 сентября.