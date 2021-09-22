Продюсер "Чернобыля" назвал "мусором" обзоры BadComedian

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Продюсер фильма "Чернобыль" Александр Роднянский назвал обзоры BadComedian "мусором". Дискуссия развернулась в комментариях под одной из его публикаций в Instagram.
Негативное мнение о блогере BadComedian (Евгений Баженов) Роднянский высказал, отвечая на вопрос, смотрел ли он обзор, посвященный картине "Чернобыль".
"Я никогда не смотрю эти обзоры. Странно, любя кино и читая о нем хорошие книги, смотреть подобный мусор", – заявил продюсер.
В последующих комментариях Роднянский пояснил свои мысли. По его мнению, фильм является художественным произведением, а блог – площадкой для высказывания мнений. И мнение Евгения Баженова продюсеру неинтересно.
"Поверьте, я не против критики. Но мне неприятна реакция гопников", – подчеркнул Роднянский, добавив, что считает блогера некомпетентным и необразованным человеком.
Он также уточнил, что не возражает против того, что BadComedian высказывает свою точку зрения, а пользователи могут смотреть его блог, если не в состоянии мыслить самостоятельно.
Премьера картины российского актера и режиссера Данилы Козловского "Чернобыль", повествующей об аварии на Чернобылькой АЭС, состоялась на американском стриминговом сервисе Netflix 3 июня.
Обзор на фильм от BadComedian вышел 21 сентября.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: