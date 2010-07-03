Директор "Ленкома" рассказал о состоянии Марка Захарова

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Народный артист СССР Марк Захаров, которого госпитализировали с воспалением легких, идет на поправку. Об этом Агентству "Москва" сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Он идет на поправку, температура спала, сейчас ему еще делают капельницы, но думаю еще день-два и его выпишут. Он сейчас в отпуске, сбор труппы у нас будет 3 сентября", – сказал Варшавер.

Ранее директор "Ленкома" рассказал, что художественный руководитель театра Марк Захаров был госпитализирован с температурой. Он уточнил, что есть подозрение на воспаление легких. Позже врачи подтвердили диагноз.

Как сообщалось, Марк Захаров несколько дней чувствовал себя плохо, но к врачам не обращался, пока не началась одышка.

Марк Захаров родился в Москве в 1933 году. Окончив актерский факультет ГИТИСа, он в разные годы работал в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя, Московском театре миниатюр, театре имени Маяковского. В 1973 году Захаров стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола.