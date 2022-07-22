Праздничный киноконцерт пройдет в парке "Зарядье" к 90-летию "Москино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Праздничный концерт по случаю 90-летия "Москино" пройдет в парке "Зарядье" в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Киноконцерт станет главным событием в череде праздничных мероприятий, приуроченных к знаменательной дате, которые будут проходить до конца 2022 года на разных городских площадках", – заявили в пресс-службе "Москино".

Выступление состоится 30 июля в 20:00 в Большом амфитеатре парка. Как сообщают организаторы, идея концерта "В главной роли – Москва" заключается в воплощении кинематографической летописи города. В "Москино" рассказали, что концертные номера отразят образ столицы, знакомый зрителям по фильмам "Волга-Волга", "Покровские ворота", "Служебный роман" и другим.

В рамках концерта также планируется объявить список фильмов, которые получат финансовую поддержку правительства Москвы в 2022 году за создание образа столицы в кино. В мае мэр города Сергей Собянин утвердил меры поддержки киноотрасли, а именно гранты на съемки, на привлечение зрителей и продвижение отечественных картин в прокате.

В июне власти Москвы приняли решение компенсировать затраты кинотеатрам на прокат и рекламу. По словам Сергея Собянина, на столицу приходятся примерно 90% отечественных кинофильмов, здесь также расположены порядка 80% анимационных студий РФ.

