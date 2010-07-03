Группа "ЧиЖ & Co" выпустит первый за 20 лет альбом

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Группа "Чиж & Co" в течение года планирует выпустить первый за 20 лет студийный альбом. Об этом сообщил лидер коллектива Сергей Чиграков на пресс-конференции на поле фестиваля "Нашествие" 21 июля.

"Я возьму на себя смелость сказать, что максимум через год выйдет новая пластинка "Чиж & Co", – приводит слова музыканта ТАСС.

Российский музыкант и композитор Сергей Чиграков является вокалистом, гитаристом и автором песен группы "Чиж & Co". Он основал музыкальный коллектив в 1994 году. Предыдущий студийный альбом группы – "Нечего терять" – вышел в 1999 году.

В этом году фестиваль "Нашествие" отмечает свой 20-летний юбилей. С 19 по 21 июля на трех сценах в селе Большое Завидово – "Главной", "Наше 2.0" и "Ультра" – выступили свыше 130 коллективов.

В мае Rammstein впервые за десять лет выпустила новый альбом, названный в честь самой группы. В седьмую студийную пластинку коллектива вошли 11 композиций. Послушать их можно в Apple Music, Spotify и "Яндекс.Музыке".