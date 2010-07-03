Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:45

Tesla Boy выпустили новый альбом Remedy

культура

15:45

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Российская электропоп-группа Tesla Boy, исполняющая песни на английском языке, выпустила свой третий альбом Remedy.

В пластинку вошли 12 треков, в них можно встретить симфонические краски, электрофанк, а также джазовые соло на саксофоне. Одним из главных символов альбома стал Владимир Высоцкий, который появляется в альбоме дважды.

Диск стал самой масштабной записью, сделанной группой за последние пять лет. Над созданием альбома работали в Москве, Лондоне, Праге, Санкт-Петербурге и даже на острове Бали.

Концерт группы Tesla Boy состоится в "Главклуб Green Concert" 19 апреля. Коллектив предстанет в новом составе: вместе с Антоном Севидовым теперь играют мультиинструменталист Игорь Грибов, барабанщик Михаил Студницын, саксофонист Игорь Тен и, впервые в истории группы, перкуссионист Илья Казанцев.

Группа Tesla Boy была создана в августе 2008 года. Эта группа является одной из самых успешных российских проектов новой волны, которая была создана Антоном Севидовым. Tesla Boy во многом стали лицом той самой музыкальной волны, поднявшейся в русском инди на рубеже десятилетий.

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика