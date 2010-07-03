Tesla Boy выпустили новый альбом Remedy

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Российская электропоп-группа Tesla Boy, исполняющая песни на английском языке, выпустила свой третий альбом Remedy.

В пластинку вошли 12 треков, в них можно встретить симфонические краски, электрофанк, а также джазовые соло на саксофоне. Одним из главных символов альбома стал Владимир Высоцкий, который появляется в альбоме дважды.

Диск стал самой масштабной записью, сделанной группой за последние пять лет. Над созданием альбома работали в Москве, Лондоне, Праге, Санкт-Петербурге и даже на острове Бали.

Концерт группы Tesla Boy состоится в "Главклуб Green Concert" 19 апреля. Коллектив предстанет в новом составе: вместе с Антоном Севидовым теперь играют мультиинструменталист Игорь Грибов, барабанщик Михаил Студницын, саксофонист Игорь Тен и, впервые в истории группы, перкуссионист Илья Казанцев.

Группа Tesla Boy была создана в августе 2008 года. Эта группа является одной из самых успешных российских проектов новой волны, которая была создана Антоном Севидовым. Tesla Boy во многом стали лицом той самой музыкальной волны, поднявшейся в русском инди на рубеже десятилетий.