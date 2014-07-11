5 музыкальных опен-эйров лета за пределами Москвы

Музыкальные фестивали с важными группами проходят не только в Москве, и это прекрасный способ совместить туристическую вылазку с музыкальным приключением. Этим летом, чтобы услышать легенду британской альтернативной сцены Primal Scream, можно поехать в Тульскую область на "Дикую мяту". А фанаты одного из самых интересных белых соул-музыкантов последних лет Rag’n’Bone Man должны будут отправиться в Петербург на Tinkoff Stereoleto. Рассказываем об этих и других фестивалях за пределами столицы.

Фото: ТАСС/Светлана Боброва

﻿"Дикая мята"

Идеологически "Дикая мята" была задумана как фестиваль этнической музыки, однако сегодня это едва ли это не самый эклектичный и непредсказуемый фестиваль в России. От пополняющегося лайн-апа можно ждать буквально чего угодно. По состоянию на конец марта заявлены и молодежные герои "Комсомольск", и самый народный рэпер страны Баста, и даже легенда британской альтернативной сцены – группа Primal Scream, которая, что интересно (и важно!), этим летом выступит на каждом уважающем себя опен-эйре Европы.

﻿28–30 июня

Деревня Бунырево, Алексинский район, Тульская область,

Билеты – от 4000 рублей

Видео: YouTube/Primal Scream

Tinkoff Stereoleto

Главный питерский музыкальный фестиваль в 2019 году отмечает свое 18-летие. Прошлым летом он поменял многолетнюю локацию, переехав с Елагина острова в центр дизайна Artplay. В 2019-м – очередной переезд: на территорию нового кластера "Порт Севкабель" с фантастическим видом на Финский залив. В лайн-апе – как молодые артисты, о которых будут говорить только через год ("Ленточка" или "Фланелевая рубашка"), так и музыканты, о которых сегодня знают все (Little Big или Монеточка). В качестве хедлайнера – англичанин Rag’n’Bone Man, "нежный гигант" и исполнитель мегахита Human.

6–7 июля

"Порт Севкабель", Кожевенная линия, 40, Санкт-Петербург

Билеты – 2500 рублей



Видео: YouTube/Rag'n'Bone Man

﻿Dobrofest

Мультижанровый и многодневный "Доброфест" проходит каждое лето с 2010 года под Ярославлем на территории аэродрома "Левцово". На фестивале нет разделения на фан-зону и VIP-сектор, а музыканты выступают на двух площадках. Отдохнуть от музыки можно на спортивных и игровых площадках, где есть и душевые кабинки, и кафе, и даже почтовое отделение. В лайн-апе 2019 года – один из самых ярких панк-рок-коллективов Британии 2010-х Slaves, калифорнийские рэп-рокеры Fever 333, герои отечественной альтернативы Louna.

11–14 июля

Аэродром Левцово, Ярославль

Билеты – 5100 рублей

Видео: YouTube/SlavesVEVO

"Нашествие"

﻿Самый известный российский опен-эйр, проходящий на территории Тверской области, в 2019-м отмечает свое 20-летие. Невероятно, но факт: самое первое "Нашествие" состоялось зимой 1999 года в московском ДК Горбунова и с лайнам-апом из всего 11 участников (среди них – Земфира, Дельфин, Линда, "Би-2"). В лайн-апе юбилейного фестиваля – те же "Би-2", Дельфин и еще много-много отечественных рок-музыкантов разных поколений, чьи песни можно услышать в ротации "Нашего радио".

19﻿–21 июля

Большое Завидово, Конаковский район, Тверская область

Билеты – 1900 рублей

Видео: YouTube/Би-2

Alfa Future People

Самый известный и массовый фестиваль электронной танцевальной музыки в России с четырьмя сценами, который проводится на территории заброшенного аэродрома на берегу Волги, что, безусловно, добавляет эмоций. Помимо сетов ведущих электронщиков планеты, гостей ждут зона технологий, спортивные развлечения и фуд-корты. Что касается лайн-апа, то сейчас заявлены Showtek – голландский хардстайл-дуэт, ответственный за глобальный мегахит Booyah, Джеффри Суториус (экс-Dash Berlin) – он тоже из Голландии, а также уважаемый бельгийский диджей и продюсер Coone.

16–18 августа

Большое Козино, Балахнинский район, Нижегородская область

Билеты – 6000 рублей

Видео: YouTube/Spinnin' Records﻿