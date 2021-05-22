Manizha выступила в финале "Евровидения"

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Представляющая Россию на "Евровидении" Manizha выступила в финале конкурса, который проходит в Роттердаме. Об этом сообщает РИА Новости.

Артистка выступала под пятым номером, она исполнила песню Russian Woman на арене Ahoy в Роттердаме. Зрители на трибунах и журналисты в пресс-центре встретили певицу бурными аплодисментами.

В ходе номера Manizha на фоновом экране подпевали женщины разного возраста, среди которых представительницы разных народов, проживающих в России.

Ранее на сцену вышли представители Кипра, Албании, Израиля и Бельгии.

Перед этим стало известно, что выступление Manizha с песней Russian Woman на "Евровидении", позволившее певице выйти в финал, набрало миллион просмотров на YouTube. Номер российской исполнительницы публика и пресса встретили с интересом.

