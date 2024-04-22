Продажа билетов по программе "Доступный Большой" на два балета откроется 22 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Продажа билетов на балеты "Драгоценности" и "Марко Спада" в Большом театре России по программе "Доступный Большой" стартует 22 апреля. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

Продажа откроется в 20:00 по московскому времени, цена билетов – 5 тысяч рублей.

Принять участие в программе могут граждане РФ в возрасте от 16 до 25 лет, а также от 60 лет и старше на момент покупки, которые желают лично посетить спектакль. Они могут купить один билет для одного посетителя, с указанием в нем фамилии и номера документа, удостоверяющего личность посетителя. На входе контролер сравнит данные, и в случае их несовпадения зрителя на спектакль не допустят. При этом стоимость билетов не возмещается.

Ранее представители Большого театра России и зала "Зарядье" объявили о том, что подпишут соглашение о сотрудничестве и поставят совместные спектакли. В рамках договоренности 15 апреля в "Зарядье" прошел первый концерт Симфонического оркестра театра под руководством Валерия Гергиева.

Гендиректор концертного зала "Зарядье" Иван Рудин напомнил, что ранее на протяжении 5 лет они сотрудничали с коллективом Мариинского театра, представив балетные и оперные постановки с участием артистов и лучших представителей театра.