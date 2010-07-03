Экспозиция "Сохраняя культуру. Музей Рерихов" откроется на ВДНХ 27 апреля

В столице 27 апреля откроется масштабная экспозиция "Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ" в павильоне № 13, говорится на сайте выставки.
Экспозиция будет посвящена жизни и творчеству Николая Рериха и его сына Святослава.
"Она будет располагаться в павильоне № 13 "Здравоохранение", который впервые откроет двери для публики после масштабной реставрации", – говорится в сообщении.
Посетители смогут увидеть более 400 произведений, представляющих весь спектр художественного творчества Николая и Святослава Рерихов.
Сын Николая Рериха Святослав жил и работал в Индии, поэтому живопись его посвящена быту индийской деревни.
Среди полотен будут представлены "Весна", "Мы тоже ищем", "Молчание", "Христос с учениками" и другие. Кроме того, можно будет увидеть созданные им портреты отца, жены, индийских знаменитостей, политических деятелей и подвижников.
Как уточняется, в павильоне провели кропотливую работу по воссозданию объекта культурного наследия.
Специалисты отреставрировали фасады здания, стен, потолки, лепнину в главном зале, исторические светильники. Также были воссозданы декоративные решетки на арках по сохранившимся фрагментам и историческим фотографиям.
Летом 2017 года из усадьбы Лопухиных в центре Москвы выселили Международный центр Рерихов.
Сейчас в коллекции музея 147,5 тысячи экспонатов. Указом президента РФ он отнесен к "Особо ценным объектам культурного наследия России".
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