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18:03

Музей семьи Рерихов переедет из центра Москвы на ВДНХ

культура

18:03

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Музей Рерихов – филиал Государственного музея Востока – переедет из усадьбы Лопухиных в центре Москвы в павильон №13 на ВДНХ, сообщает ТАСС.

Экспозиция будет посвящена жизни и творчеству Николая Рериха и его сына Святослава. О том, что будет располагаться в усадьбе Лопухиных, пока не уточняется. Летом 2017 года из усадьбы выселили Международный центр Рерихов. В учреждении проводились обыски в связи с делом о банкротстве "Мастер-банка". Позже суд передал здание Музею Востока.

Сейчас в коллекции музея 147,5 тысячи экспонатов. Указом президента РФ он отнесен к "Особо ценным объектам культурного наследия России".

культура

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