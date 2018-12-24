Музей семьи Рерихов переедет из центра Москвы на ВДНХ

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Музей Рерихов – филиал Государственного музея Востока – переедет из усадьбы Лопухиных в центре Москвы в павильон №13 на ВДНХ, сообщает ТАСС.

Экспозиция будет посвящена жизни и творчеству Николая Рериха и его сына Святослава. О том, что будет располагаться в усадьбе Лопухиных, пока не уточняется. Летом 2017 года из усадьбы выселили Международный центр Рерихов. В учреждении проводились обыски в связи с делом о банкротстве "Мастер-банка". Позже суд передал здание Музею Востока.

Сейчас в коллекции музея 147,5 тысячи экспонатов. Указом президента РФ он отнесен к "Особо ценным объектам культурного наследия России".