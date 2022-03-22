DJ Грув назвал лучших диджеев мира

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Российский DJ Грув (Евгений Рудин) назвал лучших диджеев мира. Об этом сообщает News.ru.
В рейтинг попали Mixmaster Mike (Майкл Шварц, США), известный за работу с Beastie Boys, QBert (Ричард Квитвис, США), награжденный званием лучшего диджея США в 2010 году. Также Грув отметил Владимира Фонарев (Россия), DJ Fresh (Дэниель Стейн, Великобритания) и дуэт Block&Crown (Нидерланды).
"Block&Crown – один из самых мощных артистов в стиле house. DJ Fresh – британский драм-н-бейс музыкальный продюсер и диджей, один из основателей Bad Company. Block&Crown – два DJ-производителя из Нидерландов. Они работали вместе под различными псевдонимами в течение нескольких лет, после чего объединились и организовали Block&Crown", – отметил Грув.
Ранее сообщалось, что клип коллектива Little Big на композицию Hypnodancer попал в тренды YouTube в 26 странах мира. Видео, премьера которого состоялась 8 мая, набрало более 12 миллионов просмотров.
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