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Москва 24

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Общество

22 января, 21:02

Прощание с поэтом Анатолием Найманом состоится 24 января

культура общество

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Отпевание поэта и прозаика Анатолия Наймана, автора воспоминаний об Анне Ахматовой, состоится в полдень 24 января. Об этом сообщила его дочь Анна Наринская на своей странице в Facebook.

Церемония пройдет в церкви Покрова в Красном селе. После церковного обряда пришедшие проститься поедут на кладбище.

Поэт Анатолий Найман умер на 86-м году жизни в ночь на 21 января.

18 января Найман был госпитализирован с инсультом на выступлении с докладом о Мандельштаме на конференции в ВШЭ. По словам его дочери, во время выступления он смог сказать только несколько предложений.

Анатолий Найман родился в 1936 году. Автор книги "Рассказы о Анне Ахматовой", сборника стихов "Сентиментальный марш" и стихов к песням фильма "Удивительный мальчик" в исполнении Аллы Пугачевой.

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