Отечественные военные фильмы покажут в кинотеатрах за границей

22 января, 19:37
Фото: стоп-кадр из фильма "Летят журавли", 1957 год, реж. Михаил Калатозов
"Мосфильм" объявил о запуске проекта к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отечественные фильмы покажут в 25 странах мира, как сообщает ТАСС.
"К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне "Мосфильм" запускает масштабный проект – военные фильмы, снятые на киностудии в разные годы, вновь выйдут на большие экраны в разных странах мира", – заявили в компании.
Уточняется, что помощь организаторам предоставили дипломатические миссии стран-партнеров, Федеральное агентство "Россотрудничество", а также синематеки, некоммерческие организации и частные фирмы.
На данный момент известно, что отечественные фильмы выйдут в прокат в Китае, Эстонии, Франции, Германии и Италии и ряде других стран. В список предстоящих картин вошли "Иваново детство", "Восхождение", "Они сражались за родину" и несколько других, в том числе современные.
"75-летие Великой Победы – это чрезвычайно значимая для нашей страны дата и весомый повод для широкого показа наших военных картин по всему миру, тем более что мы располагаем большим количеством фильмов в высоком качестве, прошедших цифровую реставрацию", – заявил гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.
Уточняется, что показы пройдут на некоммерческой основе. Первые из них запланированы на март – фильмы увидят жители Индонезии.
Ранее сообщалось, что "Бессмертный полк России" открыл регистрацию для участия в конкурсе "Правнуки победителей – 2020". В международном соревновании примут участие в возрасте от 11 до 18 лет.
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