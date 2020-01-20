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Общество

20 января, 09:56

Посвященная искусству военного времени экспозиция открылась в центрах госуслуг Москвы

город выставки общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичных центрах госуслуг открыли новый блок выставки "Москва – с заботой об истории".

"Новый блок "Искусство, любовь и война" посвящен произведениям, вдохновлявшим людей на борьбу за Родину", – говорится в сообщении пресс-службы центров.

На экспозиции москвичи и гости города смогут увидеть редкие сборники стихотворений, программки спектакля "Враги" по пьесе Максима Горького, нотные записи музыкальных номеров, которые были созданы в годы Великой Отечественной войны, и многое другое.

Также часть выставки будет посвящена фронтовым театрам, литературе и живописи военного времени.

Отмечается, что все материалы, представленные на экспозиции "Москва – с заботой об истории", собраны в рамках одноименного проекта. Каждый желающий может передать реликвии того времени в Главное архивное управление города Москвы. Соответствующая акция стартовала в апреле прошлого года. За это время москвичи передали свыше 6 тысяч документов и бытовых вещей времен ВОВ.

Ранее в центрах "Мои документы" открылась выставка об истории обороны Москвы. Для посетителей подготовили уникальные архивные документы из рассекреченных хранилищ ФСБ и фондов Главархива.

В центрах "Мои документы" открылась выставка об истории обороны Москвы

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