Посвященная искусству военного времени экспозиция открылась в центрах госуслуг Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичных центрах госуслуг открыли новый блок выставки "Москва – с заботой об истории".
"Новый блок "Искусство, любовь и война" посвящен произведениям, вдохновлявшим людей на борьбу за Родину", – говорится в сообщении пресс-службы центров.
На экспозиции москвичи и гости города смогут увидеть редкие сборники стихотворений, программки спектакля "Враги" по пьесе Максима Горького, нотные записи музыкальных номеров, которые были созданы в годы Великой Отечественной войны, и многое другое.
Также часть выставки будет посвящена фронтовым театрам, литературе и живописи военного времени.
Отмечается, что все материалы, представленные на экспозиции "Москва – с заботой об истории", собраны в рамках одноименного проекта. Каждый желающий может передать реликвии того времени в Главное архивное управление города Москвы. Соответствующая акция стартовала в апреле прошлого года. За это время москвичи передали свыше 6 тысяч документов и бытовых вещей времен ВОВ.
Ранее в центрах "Мои документы" открылась выставка об истории обороны Москвы. Для посетителей подготовили уникальные архивные документы из рассекреченных хранилищ ФСБ и фондов Главархива.
В центрах "Мои документы" открылась выставка об истории обороны Москвы