LIFE DOC выпускает цикл документальных фильмов "Важные десятилетия"

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Серия документальных фильмов "Важные десятилетия" о значимых и неочевидных вехах новейшей истории РФ запущена LIFE DOC. Об этом сообщает Life.ru.

"Проект "Важные десятилетия" расскажет о значимых событиях из сферы культуры, науки, политики и экономики, которые сделали нашу страну такой, какой мы знаем ее сегодня. В цикл документальных фильмов входят "Эффект Цоя", "Выжить на полюсе холода", "Россия. 20 лет спустя", "Ваучерная приватизация", "Жила России. Северный морской путь", – следует из релиза.

Уточняется, что первой серией стал документальный фильм "Эффект Цоя", раскрывающий масштаб личности музыканта, ставшего настоящим героем наших дней.

Вторая серия цикла "Выжить на полюсе холода" посвящена героизму исследователей полярной станции "Восток", которые после пожара на станции на девять месяцев остались без электричества, тепла и связи в Антарктиде.

В третьей серии "Россия. 20 лет спустя" покажут решение существующих в то время проблем в стране, а также расскажут о волнениях и мыслях граждан. А в серии "Ваучерная приватизация" речь пойдет об обесценивании денег и приватизации.

В заключительной серии "Жила России. Северный морской путь" зрителям покажут деятельность работников Северного морского пути, обеспечивающих функционирование кратчайшего водного пути из Западного полушария в Восточное.

Отмечается, что данный проект реализуется при поддержке Института развития интернета.

Ранее сообщалось, что студия "Централ Партнершип" представила тизер-трейлер фильма "Чебурашка", премьера которого запланирована на 1 января 2023 года. В ролике впервые показаны герои предстоящей картины.

Главным героем станет анимированный Чебурашка из советских мультфильмов. Остальных персонажей сыграют настоящие актеры: Сергей Гармаш воплотит образ садовника Геннадия, а Елена Яковлева исполнит роль злодейки Риммы.