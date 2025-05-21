Кологривый снимется в байопике о Шостаковиче

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Актер театра и кино Никита Кологривый снимется в байопике о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Работу над картиной под рабочим названием "Шум времени" начал в Москве режиссер Алексей Учитель, пишет ТАСС.

По его словам, подготовка к ленте продолжалась на протяжении трех лет. Учитель подчеркивает, что фильм не будет классической биографией композитора, а станет "историей-притчей о гении".

"В его жизни было столько событий, столько поворотов, связанных и с его близкими, и с профессией, и с болезнями, и, конечно, с любовью. На долю композитора выпало слишком много испытаний, и из этого объема материала создать сценарий оказалось непросто", – поделился режиссер.

Помимо Кологривого, в актерский состав вошли Олег Савцов, Полина Цыганова, Мария Смольникова, Дарья Балабанова, Евгений Цыганов и Лев Зулькарнаев. Премьера фильма ожидается в 2026 году.

Ранее стали известны актеры на главные роли в фильме "Голодные игры. Рассвет Жатвы". Хеймитча Эбернети сыграет актер Джозеф Зада, а его возлюбленную Ленор Дав Бэйрд – актриса Уитни Пик.

Съемки ленты пройдут летом – осенью текущего года. Действие картины будет происходить за 24 года до событий первой трилогии, сосредоточившись на молодости Эбернети. Фильм выйдет в прокат 20 ноября 2026 года.

