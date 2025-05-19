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Режиссер Уэс Андерсон начал работу над новым фильмом, сценарий для которого он пишет совместно с Романом Копполой и актером Ричардом Айоади. Об этом сообщает Film.ru, ссылаясь на пресс-конференцию.

Андерсон и Копполо вместе работали над сценарием "Финикийской схемы", а Айоади сыграл там одну из ролей. Кинокартина участвует в основном конкурсе на Каннском фестивале.

"Когда я завершаю один фильм, я чувствую, что следующий вот-вот случится. Несколько лет назад мы были здесь, в Каннах, с "Французским вестником". И уже тогда я сказал Бенисио Дель Торо: "Знаешь, кажется, у меня для тебя есть кое-что новое", – рассказал на пресс-конференции Андерсон.

В фильме принимали участие Дель Торо, Миа Триплтон, Майкл Сера, а также Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Риз Ахмед, Матье Амалырик, Скралетт Йоханссон, Бенедикт Камбербэтч и другие. Музыка была написана композитором Александром Деспла.

В свою очередь, Миа Триплтон поделилась, что долго плакала, когда ей предложили роль в фильме Уэса Андерсона.

"Я недавно нашла коробку со своими старыми дневниками, листала один из них и увидела запись: "В очередной раз пересмотрела "Королевство полной луны". Обожаю этот фильм, надеюсь, что однажды снимусь в фильме Уэса Андерсона!" Это правда!" – рассказала Триплтон.

Актриса сообщила, что впервые посмотрела "Королевство полной луны", когда ей было 12 лет, а "Фантастического мистера Фокса" – в 8 лет.

Фильм "Финикийская схема" выйдет в мировой прокат 30 мая 2025 года.

Ранее в Минпросвещения представили список фильмов, рекомендуемых школьникам к просмотру после уроков. В перечень были включены мультипликационные фильмы, кинофильмы для 1–4, 5–7, 8–9, 10–11-х классов.

В список вошли современные и советские фильмы, в том числе "Бременские музыканты", "Кот Леопольд", "Чебурашка и Крокодил Гена", "Тимур и его команда", "Ералаш", "Молодая гвардия", "Время первых" и другие.