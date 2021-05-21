Полина Гагарина объявит оценки российского жюри в финале "Евровидения"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Оценки российского жюри в финале "Евровидения" объявит певица Полина Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

"Оценки российского жюри в финале "Евровидения-2021" объявит Полина Гагарина, занявшая в 2015 году на конкурсе второе место", – говорится в сообщении.

Финал конкурса состоится 22 мая. В нем будут участвовать исполнители из 26 стран. Представительница России певица Manizha выступит под пятым номером.

Ранее определили всех участников финала "Евровидения". Кроме Manizha, за победу будут бороться представители Албании, Сербии, Болгарии, Португалии, Молдавии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции, Финляндии, Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Иностранные журналисты высоко оценили выступление Manizha в полуфинале "Евровидения". Некоторые представители СМИ назвали его великолепным.