Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

17:01

Названы любимые рождественские фильмы Елизаветы II

культура кино

Фото: AP Photo/Frank Augstein, Pool, File

На Рождество Елизавета II любит вместе с внуками смотреть научно-фантастический фильм "Флэш Гордон". Об этом рассказал актер Брайан Блессед, который знаком с королевой много лет, сообщает радио КП.

Кроме того, Елизавета II любит смотреть сериал "Аббатство Даунтон". При этом королеве нравится указывать на небольшие исторические неточности.

Ранее члены королевской семьи пригрозили BBC отказом в сотрудничестве из-за фильма "Принцы и пресса", в котором рассказывалось об отношениях братьев Уильяма и Гарри. Елизавета II, а также принцы Чарльз и Уильям осудили документальную картину, в которой показаны разногласия между братьями.

Елизавета II рассказала о своем самочувствии

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать