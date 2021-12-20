Названы любимые рождественские фильмы Елизаветы II

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На Рождество Елизавета II любит вместе с внуками смотреть научно-фантастический фильм "Флэш Гордон". Об этом рассказал актер Брайан Блессед, который знаком с королевой много лет, сообщает радио КП.

Кроме того, Елизавета II любит смотреть сериал "Аббатство Даунтон". При этом королеве нравится указывать на небольшие исторические неточности.

Ранее члены королевской семьи пригрозили BBC отказом в сотрудничестве из-за фильма "Принцы и пресса", в котором рассказывалось об отношениях братьев Уильяма и Гарри. Елизавета II, а также принцы Чарльз и Уильям осудили документальную картину, в которой показаны разногласия между братьями.

