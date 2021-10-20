Татьяна Буланова рассказала о планах подать в суд на Дану Борисову за клевету

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Певица Татьяна Буланова в разговоре с Москвой 24 рассказала, что планирует подать в суд на телеведущую Дану Борисову за клевету.
Ранее Татьяна Буланова в интервью радио "КП" назвала проститутками звезд, которые спустя годы рассказывают о харассменте. В ответ Дана Борисова заявила, что Буланова в 90-е годы связывалась с бандитами и "кочевала от одного к другому, можно сказать, по рукам".
Певица утверждает, что в те годы ей было совсем не до бандитов.
"Я в 90-е годы была замужем, растила маленького ребенка и ездила на гастроли постоянно. Общаться с бандитами у меня абсолютно не было ни времени, ни желания", – объясняет Буланова.
При этом Буланова утверждает, что "знакома с Борисовой абсолютно шапочно", и не понимает, откуда телеведущая могла сделать о ней такие выводы.
"Ко мне никакого отношения это не имеет. Напрасно она судит людей по себе. У всех разные судьбы, разное воспитание и чувство собственного достоинства", – говорит певица.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин ответил на заявление Никиты Джигурды о том, что не смог раскрутить певицу Валерию до звезды мирового уровня. Муж певицы назвал Джигурду больным человеком, которому нужен пиар.
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