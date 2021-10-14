Пригожин ответил на заявление Джигурды о том, кто раскрутил певицу Валерию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Москвой 24 резко высказался об актере Никите Джигурде.
Ранее Джигурда заявил, что Пригожин не смог раскрутить певицу Валерию до звезды мирового уровня, хотя она, по мнению актера, достойна этого. Кроме того, артист считает, что в России певицу сделал известной не Пригожин, а ее бывший муж Александр Шульгин.
Слова Джигурды Пригожин объяснил желанием актера прославиться. "Ему нужен пиар, вот он и цепляется. Удивительная ситуация. Я их не трогаю, я даже не знаю, кто это. Я иду, а они меня задевают", – возмущается продюсер.
Ранее Иосиф Пригожин отреагировал на сравнение Валерии с Ольгой Бузовой. Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков заявил, что между двумя певицами нет функциональной разницы. Муж Валерии посчитал, что после этих слов Бояков должен покинуть пост, а своими высказываниями он "девальвирует искусство, девальвирует профессию".
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