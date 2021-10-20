Актриса Алисса Милано заявила, что ее задержали на демонстрации у Белого дома

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Фото: instagram.com/milano_alyssa
Американская актриса Алисса Милано, известная по роли в сериале "Зачарованные", заявила, что была задержана во время демонстрации у Белого дома.
"Меня только что задержали за требования к администрации Байдена и Сенату воспользоваться своими полномочиями, чтобы защитить избирательное право. Поддержите меня и скажите Сенату и Белому дому, что право голоса не должно зависеть от того, где вы живете", – написала она на своей странице в Instagram.
По данным газеты The Hill, акцию организовали правозащитники, во время нее было задержано еще порядка 20 человек. Участники требовали принять ряд мер для облегчения процедуры голосования.
Ранее сообщалось, что рейтинг действующего президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня. Работу нынешнего главы государства одобряют лишь 38% взрослых американцев. При этом 53% респондентов относятся к деятельности Байдена негативно.
За три недели до этого соотношение сторонников и противников действующего президента составляло 42 за и 50% против.
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