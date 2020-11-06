Звезда сериала "Зачарованные" попала в больницу

Фото: instagram.com/rosemcgowan

Американская актриса Роуз Макгоуэн, известная зрителям по сериалу "Зачарованные", была доставлена в больницу с переломом, сообщают "Дни.ру".

Артистка упала с лестницы. По словам Макгоуэн, она заработала перелом, когда читала о результатах выборов президента США.

Звезда американского сериала "Зачарованные" находится в Мексике. Она рассказала, что в этой стране помощь медика обошлась в 250 долларов.

Ранее другая звезда сериала "Зачарованные" Алиса Милано рассказала о том, что после COVID-19 у нее начали выпадать волосы.