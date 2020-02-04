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Общество

17:41

Актриса из "Зачарованных" рассказала о рецидиве рака груди

общество

Фото: instagram.com/theshando

Актриса из сериала "Зачарованные" Шэннен Доэрти рассказала о рецидиве рака груди четвертой стадии. Об этом сообщает "Газета.ру".

Впервые онкология была диагностирована у Доэрти в 2015 году. Спустя два года рак перетек в ремиссию.

Актриса рассказала, что о рецидиве она узнала в прошлом году, однако сначала скрывала эту информацию. В настоящий момент у звезды "Зачарованных" диагностирован рак груди четвертой стадии.

Ранее стало известно о том, что в России снизилась смертность от онкологических заболеваний. Отмечается, что врачи научились обнаруживать болезнь на ранних стадиях и довольно успешно ее лечат.

Также в Роспотребнадзоре назвали способы предотвращения рака. Среди основных факторов при профилактике возникновения опухоли специалисты отметили соблюдение здорового образа жизни, физическую активность, употребление овощей, фруктов и соблюдение режима сна.

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