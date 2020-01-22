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Общество

22 января, 19:12

Эксперт оценил полезность рекомендаций врача-онколога Стива Джобса

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В борьбе со стрессом важен индивидуальный подход, так прокомментировал рекомендации врача-онколога Стива Джобса врач Европейской клиники Андрей Пылев в эфире ИА "НСН".

Врач-онколог из Кремниевой долины Дэвид Агус, который является доктором основателя компании Apple Стива Джобса, ранее дал несколько советов жителям мегаполисов о том, как справляться с негативным влиянием большого города.

Так в числе его рекомендаций были советы больше двигаться, гулять на свежем воздухе, обязательно не менее 30 минут в день отдыхать. Кроме того, он отметил необходимость соблюдения режима дня.

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев поддержал своего коллегу, однако обратил внимание на то, что в борьбе со стрессами нужно иметь индивидуальный подход.

"На самом деле не существует каких-то универсальных рецептов в данной ситуации. Каждый должен сам для себя решать. Но опять же, если полноценно существуете в условиях мегаполиса, все эти вещи скорее неизбежны. Поэтому, кроме таких вот банальных и общеизвестных рекомендаций, здесь, наверное, больше ничего и не дашь", – отметил он.

Ранее врач рассказал, чем опасна для организма человека теплая зима. По словам эксперта, в такую погоду особенно быстро распространяются различные инфекции.

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