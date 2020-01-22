Названы четыре принципа жизни в мегаполисе

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Врач-онколог Дэвид Агус назвал четыре базовых принципа, которые позволят жителю мегаполиса сохранить свое здоровье. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам специалиста, жизнь в большом городе представляет серьезный стресс для человека, поэтому важно проводить больше времени на природе: в лесу или парках.

Второй принцип заключается в постоянном движении, поскольку человек фактически существует за счет мышечных сокращений. Согласно третьему принципу, у каждого жителя мегаполиса должно быть время на отдых.

"Как минимум 30 минут в день обязательно надо тратить на это: посмотреть телевизор, почитать, посмотреть в окно. Такой перерыв необходим, чтобы снизить уровень стресса", – объяснил Агус.

Четвертый принцип – соблюдение режима. Перекусы между приемами пищи приводят к появлению лишнего веса и снижению активности мозга. Кроме того, важно засыпать и просыпаться в одно и то же время.

Ранее специалисты из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук пришли к выводу, что регулярные физические упражнения и здоровое питание способны продлить жизнь человека на десять лет.

