Названы четыре принципа жизни в мегаполисе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-онколог Дэвид Агус назвал четыре базовых принципа, которые позволят жителю мегаполиса сохранить свое здоровье. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам специалиста, жизнь в большом городе представляет серьезный стресс для человека, поэтому важно проводить больше времени на природе: в лесу или парках.
Второй принцип заключается в постоянном движении, поскольку человек фактически существует за счет мышечных сокращений. Согласно третьему принципу, у каждого жителя мегаполиса должно быть время на отдых.
"Как минимум 30 минут в день обязательно надо тратить на это: посмотреть телевизор, почитать, посмотреть в окно. Такой перерыв необходим, чтобы снизить уровень стресса", – объяснил Агус.
Четвертый принцип – соблюдение режима. Перекусы между приемами пищи приводят к появлению лишнего веса и снижению активности мозга. Кроме того, важно засыпать и просыпаться в одно и то же время.
Ранее специалисты из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук пришли к выводу, что регулярные физические упражнения и здоровое питание способны продлить жизнь человека на десять лет.