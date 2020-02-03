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Наука

17:27

Ученые научились останавливать рост раковых опухолей

наука медицина

Фото: depositphotos/Cancerus

Американские ученые нашли способ остановки роста злокачественных опухолей. Об этом информирует портал MedicalXpress.

Специалисты исследовали свойства белков, которые кодируются геном MYC, служащим онкогеном для множества опухолей.

Отмечается, что ученые произвели попытку напрямую заблокировать активность таких белков, однако результата это не принесло. Позднее исследователи стали наблюдать за взаимодействием MYC с кофактором WDR5 на лабораторной модели лимфомы Беркитта – такая форма протекает у больных крайне агрессивно. При анализе ученые обратили внимание на то, что раковые клетки стали стремительно регрессировать.

Этот результат явился отправной точкой для предположения о том, что такое открытие может повлиять на появление новых методов лекарственной терапии, в частности на остановку роста раковых новообразований.

Ранее ученые предположили заразность рака и диабета. Специалисты заявили, что заболевания, которые сейчас классифицируются как неинфекционные, являются заразными и могут передаваться через микробиом – совокупность микроорганизмов, которые содержатся в теле человека, в том числе на коже.

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