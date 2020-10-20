Фото: instagram.com/lazarevsergey
Певец Сергей Лазарев показал фанатам обручальное кольцо на безымянном пальце, сообщают "Дни.ру".
Он опубликовал ролик в сторис в своем аккаунте в Instagram. На нем Лазарев помахивает рукой и таинственно улыбается.
Фанаты певца удивились такому повороту событий. Это связано с тем, что Лазарев почти не рассказывает о событиях в своей личной жизни. Певец имеет двух детей, однако никто не знает, кто их мать.
Сам Лазарев отказывается говорить об этом. Наиболее популярным среди пользователей слухом является то, что он воспользовался услугами суррогатной матери.
Однако некоторые подписчики указали на то, что сейчас Лазарев участвует в съемках нового клипа. Именно с этим они связали появление обручального кольца на пальце певца. Ранее он опубликовал несколько роликов со съемок клипа в своем аккаунте в Instagram.
В декабре 2019 года Лазарев заявил, что закроет комментарии в своем профиле популярной соцсети. Он отметил, что желает сделать аккаунт в Instagram более ориентированным на рабочим формат. Лазарев сообщал, что прямая связь с ним будет доступна только на концертах.
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